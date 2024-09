Almodovar, il Leone? Non potrò più vivere senza tenerlo accanto

"Sono emozionato, non pensavo di vincere il Leone d'Oro. Ma una volta che c'è l'hai diventi dipendente. Credo che non potrò vivere più senza questo Leone accanto", ha detto Pedro Almodovar premiato a Venezia per La stanza accanto.

"Questo animale dorato mi ha fatto molto piacere e non era scontato. Ho visto alcuni film del festival e vorrei vederli tutti. È stata un'edizione speciale", ha aggiunto il regista spagnolo. E ha dichiarato ancora una volta il suo legame con l'Italia. "Tutta la mia carriera è stata collegata alla cultura italiana con cui sono cresciuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA