A El jockey il Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re

Il film El jockey di Luis Ortega ha vinto il Premio per l'Inclusione e la Sostenibilità Edipo Re in occasione della 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella cornice di Isola Edipo. Il premio è conferito dalla Edipo Re sotto la direzione artistica di Silvia Jop in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e la partecipazione di My Movies.

Le giurate Esmeralda Calabria, Francesca d'Aloja e Federica Di Giacomo hanno scelto di premiare il film El jockey di Luis Ortega con la seguente motivazione: Un film che affronta il tema dell'identità e delle sue molteplici declinazioni attraverso un immaginario originale e profondamente simbolico e una ricerca di linguaggio innovativo. Il registro surreale e a tratti grottesco adottato dal regista Luis Ortega illumina tematiche quali la mutazione, la trasformazione e la rinascita, incarnate da un protagonista sui generis, il fantino multiforme interpretato da Nahuel Perez Biscayart. Ci auguriamo che la stessa libertà espressiva possa continuare a sopravvivere nel futuro incerto del cinema argentino.

Nella stessa cornice, la Giuria Giovani - in collaborazione con Cà Foscari e la partecipazione di My Movies - composta da Davide Lorenzo Bignotti, Francesca Cerchiari, Chiara Guarino, Anita Incastori, Marta Pancino, Stefano Patrone, Emma Sist ha conferito il premio a Sugar island di Johanné Goméz Terrero con questa motivazione: Un film a metà strada tra finzione e documentario, crocevia di istanze sociali, politiche, di genere e storiche, che dà uno sguardo autentico e toccante sulla realtà di un popolo intento a riflettere sul suo passato per comprendere il suo presente con una forza del tutto universale.

In via del tutto straordinaria, quest'anno lo stesso titolo Sugar island riceve anche la menzione speciale della Giuria Ufficiale, resa possibile dal contributo di MyMovies che sosterrà la distribuzione in sala del film, offrendo tutto il supporto per la comunicazione. Questa la motivazione: Un film affascinante che affronta il tema, raramente rappresentato, dello storico sfruttamento dei lavoratori haitiani nella Repubblica Dominicana, deprivati dei diritti fondamentali. Senza tralasciare la dimensione spirituale insita nella cultura haitiana, lo sguardo della regista Johanne Gòmez Terrero rivela una sorprendente potenza visuale, allegorica e sensuale con una sapiente direzione di attori.

L'edizione 2024 di Isola Edipo dedicata al centenario di Franco Basaglia: ''si pensa già al prossimo anno'', racconta Sybille Righetti.



