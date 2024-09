Su Amazon nel 2023 per le Pmi venete ricavi a 80 milioni

Le circa 1.500 Piccole e medie imprese venete che utilizzano la piattaforma di Amazon per vendere i propri prodotti all'estero hanno realizzato lo scorso anno ricavi per 80 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2022, consentendo alla regione di classificarsi in quinta posizione nazionale dopo Lombardia (300 milioni), Campania (150), Toscana (135) e Lazio (90).

I dati sono contenuti nel Report 2024 sull'impatto economico delle Pmi italiane curato dai ricercatori della multinazionale di Jeff Bezos.

A livello nazionale, delle oltre 21mila Pmi presenti su Amazon, nel 2023 oltre il 65% ha registrato vendite all'estero, per un valore di export complessivo superiore a 1,2 miliardi (+25% sul 2022), inviando ai clienti oltre 150 milioni di prodotti soprattutto verso Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria.



