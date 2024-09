Meloni, sostegno G7 a Kiev per fine conflitto e pace duratura

Sulla guerra in Ucraina "è stato ribadito anche in ambito G7 l'impegno con forza e nuove risposte a sostegno della nazione aggredita, per difendere un sistema basato sulle regole e la forza del diritto che garantisce tutti.

È un impegno che non solo i governi ma anche i parlamenti hanno confermato, e proseguirà finché saranno raggiunti due obiettivi fondamentali: la fine della guerra e una pace giusta e duratura".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento al G7 dei Parlamenti in corso a Verona.



