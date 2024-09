Esplode bombola gas in campeggio, 2 donne ferite nel Bellunese

Due donne, una di 67 anni e la figlia di 39, residenti in provincia di Padova, sono rimaste ferite stamani in seguito alla distruzione della roulotte nella quale si trovavano, provocata dall'esplosione di una bombola o da una fuga di gas.

Il fatto è accaduto in un campeggio di Alleghe (Belluno). Il marito della 39enne ha a sua volta riportato qualche modesta ustione. L'anziana, in condizioni più gravi, è stata trasportata all'ospedale di Treviso, la seconda a quello di Agordo (Belluno).

Sul posto hanno operato Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri.



