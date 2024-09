Podio sfiorato per Francesca Porcellato. La 54enne di Castelfranco Veneto si è piazzata al quarto posto nella prova di Paraciclismo H1-4 su strada donne di Parigi 2024. Dietro all'australiana Lauren Parker, che ha vinto per distacco con 4'11" sulle altre, e all'olandese Jennette Jansen (argento) e alla tedesca Annika Zeyen-Giles (bronzo), che hanno preceduto Porcellato nello sprint per le altre medaglie.

Causa maltempo la gara è stata ridotta a due giri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA