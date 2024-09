Maltempo: in Veneto piove su tutta la regione, nessuna criticità

In Veneto piove su tutto il territorio regionale con precipitazioni persistente, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente Veneto (Arpav) e significative diminuzioni delle temperature per l'arrivo di un'area ciclonica da nord-ovest.

Dopo i temporali sulla montagna e le Prealpi del primo mattino, precipitazioni con rovesci e temporali, localmente intensi sono registrati lungo un'ampia fascia estesa dalla costa centro-meridionale al veronese, inclusi il trevigiano, il nord della provincia di Padova e il centro-nord del vicentino e del veronese.

I vigili del fuoco non segnalano danni o problemi al di fuori della norma mentre i fiumi sono sotto controllo con massima attenzione a Vicenza. A Venezia torna l'acqua alta con un avviso di marea di 100 centimetri sul medio mare che alle 13 dovrebbe interessare le sole zone più basse della città, compresa Piazza San Marco.

Già da domani il meteo vede un ritorno dell'alta pressione con le piogge in esaurimento e nuvolosità in diminuzione. Sabato ancora alta pressione con una previsione di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature sopra la media in modo moderato.

Domenica invece si riavvicinerà la depressione odierna con un graduale aumento della nuvolosità e piogge più probabilmente verso sera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA