Grenfell Tower: governo Gb, accelerare tempi per il processo

La vice premier laburista Angela Rayner ha chiesto alle autorità inquirenti del Regno Unito di accelerare i tempi per i procedimenti penali contro i responsabili del rogo della Grenfell Tower di Londra, grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Kensington e Chelsea teatro oltre sette anni fa del più grave incendio del dopoguerra in uno stabile residenziale britannico in cui persero la vita 72 persone, inclusi due inquilini italiani.

L'appello è arrivato dopo la pubblicazione ieri del rapporto bomba sulla strage che poteva essere evitata come emerso dai lavori della commissione d'inchiesta indipendente. Tante le gravi responsabilità riscontrate, a livello di governi e autorità locali, ma soprattutto delle imprese che produssero o installarono i micidiali pannelli esterni combustibili. A fronte di una previsione, fatta dalla polizia, di concludere le indagini penali non prima del 2026, e delle forti proteste delle famiglie delle vittime e dei superstiti, Rayner ha affermato la necessità di "agire il più presto possibile" per arrivare alle incriminazioni formali e all'avvio del processo.

Mentre il Daily Mail, oltre a pubblicare in prima pagina un titolo sul grido di giustizia in arrivo dai parenti delle vittime, come del resto fanno anche gli altri giornali spesso proponendo le foto dei morti nel rogo, punta il dito contro i businessman milionari che si sono arricchiti proprio coi lavori al centro della tragedia. Ancor di più se si considera la mancata sostituzione dei pannelli incriminati, in parte non ancora rimossi dagli "avidi" imprenditori del settore. Anche su questo l'esecutivo ha sottolineato la necessita di intervenire, come nelle altre situazioni a rischio nel resto del Paese.





