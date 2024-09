Roccella, 'contrasto alla tratta è priorità per il Governo'

"Il contrasto della tratta degli esseri umani rappresenta per il nostro governo una priorità, e lo abbiamo dimostrato con i fatti. E' fondamentale un intervento di prevenzione nei Paesi di origine delle vittime, attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione". Lo ha affermato il ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha visitato oggi a Mestre (Venezia), accompagnata dall'assessore al Sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, la sede del Numero Verde Nazionale Antitratta del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che da giugno 2021 è stato affidato alla Regione Veneto. Il numero verde nazionale 800 290 290 è attivo H24 tutto l'anno.

"C'è poi un focus specifico - ha aggiunto Roccella - che riguarda le donne e i minori, che spesso si trovano ad essere oggetto di diverse e molteplici forme di violenza e sfruttamento, anche legate alla maternità. Il Piano Mattei è un'importante occasione per rafforzare ancora di più il nostro impegno".



