Maltempo, domani allerta rossa in Veneto, arancione in 6 regioni

Una perturbazione di origine atlantica interesserà l'Italia dalla serata di oggi, portando piogge e temporali a partire dalle regioni di nord-ovest e che si estenderanno gradualmente domani a tutto il Nord e buona parte del Centro, con particolare riguardo a Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere la Campania. Lo prevede un'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile.

I temporali dalla serata riguarderanno Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Previsti rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta rossa per rischio idrogeologico su buona parte del Veneto e allerta arancione su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

Allerta gialla in 16 regioni, da nord a sud.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA