Il tappeto verde, Artissima e Juventus insieme a Venezia

Artissima e Juventus insieme a Venezia per presentare un'edizione speciale di Artissima Junior, iniziativa della fiera dedicata ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, nata nel 2018 per coinvolgere i giovani visitatori in una riflessione sui valori cardine del processo di crescita nella collettività attraverso l'arte contemporanea. Proporranno una nuova produzione video dell'artista e regista Yuri Ancarani (Ravenna, 1972) intitolata Il tappeto verde e dedicata ai sogni dell'infanzia, in risposta al tema della trentunesima edizione di quest'anno di Artissima "The Era of Daydreaming".

Il tappeto verde è protagonista di un tour in tre tappe, che ha preso avvio al Giffoni Film Festival nel mese di luglio e che prosegue al Festival del cinema di Venezia per concludersi ad Artissima. Il titolo dell'opera si ricollega all'immagine del tappeto magico delle fiabe ed evoca il campo da gioco del calcio come un perimetro di possibilità, dove si intrecciano speranze e desideri in un caleidoscopio di emozioni e aspettative. Il cortometraggio, che vede come protagonista l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, è ambientato all'Allianz Stadium e riflette sull'innata capacità dei bambini di sognare in grande e sulla responsabilità degli adulti di difendere, rispettare e sostenere questi sogni, collegandosi così al tema della prossima edizione di Artissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA