Il georgiano The Antique bloccato può essere mostrato a Venezia

Un nuovo "colpo di scena" restituisce Antikvari / The Antique, il film georgiano di Rusudan Glurjidze, al concorso delle Giornate degli Autori e alla visione del pubblico degli appassionati, in accordo con la Biennale di Venezia, il 6 settembre, riaffermando il diritto morale dell'autore sulla propria opera.

Come è noto, in relazione ad un provvedimento d'urgenza emesso dal tribunale di Venezia nei confronti della casa di produzione maggioritaria (la georgiana Cinetech), le Giornate degli Autori avevano cautelativamente sospeso la proiezione del film in accordo con la Biennale. "Allo stesso tempo, però", dice il presidente delle Giornate, Francesco Ranieri Martinotti, "non abbiamo smesso un solo istante di sostenere il diritto inalienabile dell'autrice Rusudan Glurjidze, ovvero la necessità cruciale che il suo film dovesse essere mostrato al pubblico di Venezia. In questo senso abbiamo deciso, con la solidarietà di tutte le associazioni degli Autori, di presentare un contro ricorso al tribunale di Venezia, incaricando un team di avvocati composto da Fabio Moretti, Manuela Molinari e Giulio Berrino dello studio legale internazionale Castaldipartners, che ha agito di concerto con l'avvocato Guendalina Ponti, nostro consigliere. Il tribunale di Venezia ci ha dato ragione esplicitamente autorizzando la proiezione e riconoscendo il diritto morale della regista; diciamo a testa alta che questo è un atto di giustizia nei confronti dell'Arte cinematografica, dei suoi creativi, della regista georgiana Rusudan Glurjidze e del suo film. Ma soprattutto si crea un precedente anche per la Mostra di cui beneficeranno per l'avvenire tutti gli Autori".

Le novità del provvedimento saranno spiegate in un incontro pubblico previsto domani, 5 settembre, alle 12.00, alla Casa degli Autori (Sala Laguna, via Pietro Buratti 1), alla presenza della regista Rusudan Glurjidze, del presidente Martinotti, della direttrice artistica Gaia Furrer e dell'avvocato Fabio Moretti. L'incontro sarà moderato dal delegato generale Giorgio Gosetti insieme alla giornalista Marina Fabbri.



