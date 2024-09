Venezia, +11% di biglietti venduti al sesto giorno di Mostra

La Mostra del cinema di Venezia ha superato metà percorso, i numeri al sesto giorno resi noti oggi hanno davanti il segno +: aumentano dell'11% i biglietti d'ingresso venduti al pubblico per un totale di quasi 60mila (59.729) di cui 1.747 abbonamenti (+25% sul 2023).

I primi sei giorni di svolgimento (da mercoledì 28 agosto a lunedì 2 settembre) "confermano che il pubblico della Mostra è in costante crescita. A questo pubblico appassionato, che sta affollando in questi giorni tutte le sale del Lido, va il ringraziamento de La Biennale di Venezia", è scritto in una nota.

Gli accrediti distribuiti al Lido sono 12.953 (+2% sul 2023), mentre la sezione Venice Immersive vede un +23% di prenotazioni per un totale al momento di 5.515 (+23% sul 2023).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA