Ricevuto da Zaia console generale degli Stati Uniti

Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha ricevuto a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

La visita del diplomatico ha offerto l'occasione al Governatore per rimarcare l'antico ruolo del Veneto nel legame tra gli Stati Uniti e l'Italia. Un legame storico e profondo, che ha trovato sviluppo anche nei settori economico, commerciale, turistico e culturale.

"Il Veneto, come l'Italia in generale - ha detto Zaia - è una delle destinazioni preferite dagli americani, attratti non solo dalle nostre località, ma anche da ciò che ha reso il nostro Paese famoso nel mondo: gastronomia, moda, design e motori.

Nella nostra regione abbiamo anche investimenti statunitensi grazie alla presenza di numerosi distretti industriali, un tessuto di piccole e medie imprese altamente internazionalizzate. Credo sia importante potenziare la collaborazione in questa direzione così da rafforzare il partenariato economico e industriale in settori strategici, quali la microelettronica, l'aerospace, la robotica e altri ambiti ad alto valore aggiunto".



