Patty Pravo, 'su di me ragazza del Piper una serie tv'

"Sono felice che una parte della mia vita diverrà una serie tv. Trovare la protagonista non sarà facile: ero energia pura" dice all'ANSA Patty Pravo che ha annunciato a Venezia 81 alla cerimonia per il premio Wica, Women in cinema award, di aver dato l'autorizzazione al progetto Eagle. "Racconteremo Patty, la ragazza del Piper e la Roma di quegli anni, in sei puntate in cui avrà dai 15 ai 25 anni" dice Roberto Proia di Eagle Production annunciando la serie con la sceneggiatura di Francesca Scialanca. "Ci divertivamo come dei pazzi, giravo scalza come una deficiente, naturalmente in minigonna", aggiunge. "Non ripenso mai a quegli anni, non sono assolutamente nostalgica. Tante persone sono mancate di quell'epoca, Jimi Hendrix, Mario Schifano, Gaetano Festa, Francois Hardy", prosegue Pravo. Voglia di mollare? "Quando mai, non vedo l'ora di ripartire" conclude Nicoletta Strambelli in arte Patty Pravo, 76 anni, che prepara un nuovo album e un nuovo tour.



