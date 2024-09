Un motociclista 30enne è morto la notte scorso in un incidente avvenuto nella zona industriale di Affi (Verona). Da una prima ricostruzione dei Carabinieri di Caprino Veronese, il giovane - per cause ancora un corso di accertamento - ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada, andando ad urtare un palo dell'illuminazione pubblica.

I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista.



