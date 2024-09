Definito piano sicurezza per il G7 dei Parlamenti a Verona

E' stato messo a punto alla prefettura di Verona un piano di sicurezza in vista del vertice del G7 dei Parlamenti (5-8 settembre) con la presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, della premier Giorgia Meloni e della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il piano, siglato dal questore Massucci e studiato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del sindaco, tiene conto dell'esigenza di mettere in sicurezza un programma di tre giorni che interessa varie località della città e della provincia. Le bonifiche scatteranno già nelle prime ore del 5 settembre. Nell'obiettivo di assicurare standard di massima sicurezza e garantire, al contempo, la vivibilità cittadina e la libertà di manifestare il proprio pensiero, il territorio interessato dal summit sarà suddiviso in tre aree (verde, gialla e blu - rispettivamente area di massima sicurezza, area riservata e area di rispetto) secondo un sistema a cerchi concentrici: più ci si allontana dall'area principale, meno forti sono le misure di sicurezza che verranno adottate. Sarà attivo un Centro dotato di tecnologie di ultima generazione e di apparati che consentiranno la visione in tempo reale delle immagini del teatro operativo, così da poter conoscere con immediatezza il verificarsi e lo sviluppo di eventuali criticità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA