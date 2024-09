Violenza di genere, 46 arresti dei carabinieri Padova da gennaio

Dall'inizio dell'anno i carabinieri del Comando provinciale di Padova, nell'ambito degli interventi sulla violenza di genere ha arrestato 46 persone (+59% rispetto all'anno precedente) di cui 36 per maltrattamenti in famiglia (+30% rispetto all'anno precedente) e 10 per atti persecutori (- 63%).. Sono stati invece denunciate 415 persone (+73% ), di cui 255 per maltrattamenti in famiglia (+59%), 33 per violenza sessuale (+84%), e 127 per atti persecutori (+96 %). L'Arma euganea ha inoltre eseguito 79 misure precautelari e cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (+51 %) ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa. Nel complesso sono state eseguite 112 misure restrittive della libertà personale (+ 35% sul 2023).



