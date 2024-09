Phantosmia, un agente tormentato dall'olfatto

Il pluripremiato regista filippino Lav Diaz torna fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia quest'anno con il suo ultimo film, Phantosmia.

Questa la storia. Il misterioso problema olfattivo di Hilarion Zabala (Ronnie Lazaro), ex agente di polizia militare, si è ripresentato; un consulente/psichiatra sospetta che sia un caso persistente di fantosmia, un odore fantasma forse causato da un trauma, da una profonda frattura psicologica. Una terapia radicale è quella che vuole che Hilarion torni indietro nel tempo per affrontare le correnti più oscure della sua vita passata al servizio militare. Assegnato alla remota Colonia Penale di Pulo, l'uomo si troverà costretto ad affrontare la terribile realtà della sua situazione attuale.

Con questa nuova opera Diaz torna in laguna quattro anni dopo la sua ultima volta. Attenzione, Phantosmia dura 245 minuti, ovvero circa quattro ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA