Peter Weir a Venezia, il regista è Leone d'oro alla carriera

Ethan Hawke ha consegnato oggi nella Sala Grande del Palazzo del Cinema il Leone d'Oro alla carriera della 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia a Peter Weir, regista e sceneggiatore australiano entrato nella storia dell'immaginario con capolavori come L'attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander.

In occasione di questo importante riconoscimento attribuito alla carriera a Peter Weir, sulla piattaforma di IWonderfull fa il suo ingresso nella library uno tra i suoi titoli più celebrati e di successo e che ha saputo conquistare il pubblico internazionale diventando un vero e proprio film cult, Picnic ad Hanging Rock, pellicola del 1975 che segnò l'affermarsi di Weir nel panorama cinematografico come autore principale della rinascita del cinema australiano.

"Come I Wonder Pictures e I Wonder Classics siamo felici di onorare Peter Weir nel 50/o anniversario della sua carriera e nel prestigioso Leone d'Oro ricevuto oggi a Venezia presentando al pubblico di IWonderfull l'amatissimo Picnic ad Hanging Rock, nella sua versione più apprezzata con doppiaggio italiano e montaggio originali. IWonderfull presenta il film che lo ha lanciato a livello internazionale, segnando così l'inizio di un bellissimo rapporto con il maestro del cinema australiano Peter Weir che saremo lieti di proseguire pianificando prossimamente altri eventi legati al suo cinema sia in sala che in piattaforma. I Wonder Classics è lieta di intraprendere questo nuovo percorso di fiducia con Peter Weir e il suo Picnic ad Hanging Rock, ora disponibile su IWonderfull" ha commentato il direttore editoria Classics Massimo Benvegnù.



