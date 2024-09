La Generazione Z protagonista del Festival della Politica

Dopo l'anteprima del 4 settembre, il Festival della Politica di Mestre proseguirà ininterrottamente attraverso 4 giornate ufficiali, fino alla sera di domenica 8 settembre. I 50 eventi in programma si diffonderanno in sei location del centro cittadino, tra piazze del centro di Mestre e spazi del distretto museale M9, raccogliendo 109 ospiti e dando vita al programma più ricco che il Festival abbia mai proposto in 13 anni.

Un programma costruito a partire da una scelta precisa, compiuta da organizzatori e curatori: quella di parlare del futuro dei giovani consegnando anzitutto a loro l'opportunità e l'onere di prendere la parola. Quasi la metà dei relatori che dal 4 all'8 settembre si avvicenderanno sui palchi del Festival avrà quarant'anni o meno. E tra loro, tantissimi "Gen Z", ragazzi e ragazze con meno di 30 anni.

Come sempre il Festival ha chiamato a raccolta i protagonisti più affermati della cultura, del giornalismo e del dibattito pubblico, figure molto note come Massimo Cacciari, Chiara Valerio, Angelo Panebianco, Annalisa Cuzzocrea, Francesca Mannocchi, Linda Laura Sabbadini, Marco Damilano, Carlo Cottarelli, il direttore di Radio 3 Andrea Montanari, il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro. Ma tantissimi saranno anche gli ospiti GenZ e trentenni (per citare solo alcuni nomi: Edoardo Prati, Ibrahima Lo, Sara Segantin, Giorgio Brizio, Martina Carone, Ilaria Gaspari, Jennifer Guerra, Giovanni Diamanti, Federico Fabbrini).

La rssegna non mancherà di offrire importanti momenti di riflessione sulle guerre che continuano a infiammare lo scenario internazionale, dal fronte ucraino alla striscia di Gaza. A cominciare da quello che è l'appuntamento più atteso di questa edizione: il dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il prof.

Massimo Cacciari, filosofo, tra gli animatori del Festival della Politica. Nella prima giornata ufficiale del Festival, giovedì 5 settembre, Zuppi e Cacciari daranno vita ad una riflessione di ampio respiro sulle grandi crisi che scuotono il mondo, e che trovano nei conflitti in corso il loro più tragico punto di caduta.



