In moto contro un'auto, coppia morta nel trevigiano

Una coppia che viaggiava in motocicletta è morta tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna, a causa di un incidente avvenuto a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

Intorno alle ore 15.00 di ieri, la due ruote si è schiantata contro un'automobile, per cause da accertare. In sella c'era Massimo Bortolato, 56 anni, di Ponte di Piave (Treviso), assieme a Manola Cucchi, di San Donà di Piave (Venezia).

A causa della violenza dell'urto, l'uomo è stato sbalzato di sella per alcuni metri, ed è deceduto all'istante, nonostante l'intervento dell'ambulanza e poi dell'elisoccorso. Manola Cucchi è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate con il passare delle ore e stamani è morta.



