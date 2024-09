Da Bergamasco a Smutniak le protagoniste di Dive & Madrine

Sveva Alviti, Sonia Bergamasco, Anna Foglietta, Rocio Morales, Caterina Murino, Vittoria Puccini e Kasia Smutniak. C'erano tutte le protagoniste della mostra "Dive & Madrine", in corso fino al 7 settembre, in occasione dell'81/ma Mostra del Cinema al Lido di Venezia, nella hall dell'Hotel Excelsior.

In quest'esposizione fotografica, organizzata dal Ministero della Cultura e Archivio Luce Cinecittà e curata dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà, si scopre la storia del nostro cinema attraverso le immagini di otto grandi dive del passato, da ammirare in scatti dell'Archivio Luce e altri archivi storici. Oggi, otto attrici contemporanee, dopo aver ricoperto il ruolo di madrine in passate edizione della Mostra del Cinema, le reinterpretano vestite da importanti maison italiane, attraverso gli scatti del fotografo Uli Weber, celebrando così il valore del Made in Italy, in un intreccio più che mai virtuoso fra moda, costume e cinema.



