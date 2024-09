A Venezia 'Volonté - L'uomo dai mille volti'

Il 2024 segna il trentennale della morte di Gian Maria Volonté, uno dei più importanti e amati attori della storia del cinema italiano. "Volonté - L'uomo dai mille volti", documentario di Francesco Zippel, presentato oggi in concorso alla Mostra di Venezia, nella sezione Venezia Classici Documentari sul Cinema, ne ricorda il percorso personale e artistico sottolineando quanto Volonté sia stato - e sia ancora oggi - un riferimento assoluto per i più importanti attori contemporanei.

Sono loro, insieme alla famiglia e agli amici, a raccontarne l'unicità e l'attualità, accompagnando il pubblico a scoprire le tematiche che lo hanno definito, nel suo cammino artistico e militante. Accanto all'intervista alla figlia, Giovanna Gravina Volonté , il documentario si avvale dei contributi di Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Marco Bellocchio, Margarethe Von Trotta, Felice Laudadio, Daniele Vicari, Giuliano Montaldo, Angelica Ippolito, Mirko Capozzoli, Gianna Giachetti, Pierfrancesco Favino, Jean A. Gili, Toni Servillo, Fabio Ferzetti e Gianna Gissi. Nella sua carriera Volontè ha saputo raccontare una galleria magnifica di personaggi, dai tempi dei primissimi sceneggiati televisivi fino alle vette del cinema d'autore. In "Volonté - L'uomo dai mille volti". Il racconto della sua vita intensa è arricchito da immagini, clip e filmati inediti.

"Volonté - L'uomo dai mille volti" è un film scritto e diretto da Francesco Zippel. Una coproduzione Quoiat Films, Rai Documentari e Luce Cinecittà. Con il contributo di Rai Teche.





