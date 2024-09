A Federica Di Giacomo il Premio Siae al talento creativo

Federica Di Giacomo, regista di Coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini, è la vincitrice del Premio Siae al Talento Creativo, sostegno agli autori del cinema italiano che suggella anno dopo anno la collaborazione con le Giornate degli Autori. Il film è stato presentato come evento speciale in apertura della ventunesima edizione della sezione indipendente della Mostra. Di Giacomo raccoglie il testimone di filmmaker come Elisa Fuksas, Daniele Ciprì ed Elisabetta Sgarbi, tra gli altri.

"Federica Di Giacomo è un'autrice capace di abbattere il muro che divide il cinema documentario dalla fiction. In Coppia aperta quasi spalancata somma, alla sua cifra ormai riconoscibile, elementi che avvicinano un pubblico più ampio al cinema del reale. Con un'attrice contemporanea popolarissima come Chiara Francini e l'opera di una delle intellettuali più influenti del Novecento italiano come Franca Rame, il confronto diventa un equilibrio formale e narrativo perfetto che riesce a raccontare l'amore, l'emancipazione e idee radicalmente diverse di felicità.", ha detto Il Presidente Siae Salvatore Nastasi. La regista ha ringraziato per il sostegno ad "un film audace nel linguaggio come nelle tematiche che propone in un momento non facile per l'autorialità." La cerimonia di consegna del Premio SIAE al Talento Creativo si è svolta oggi 2 settembre in Sala Perla, seguita dalla proiezione del film in concorso Selon Joy di Camille Lugan.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA