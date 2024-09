Venezia, da Intesa 2,8 miliardi per 835 film dal 2009

Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 2,8 miliardi di euro dal 2009 a oggi, sia con finanziamenti diretti che con credito d'imposta Iva e smobilizzo tax credit, a favore di 835 produzioni cinematografiche tra film, serie tv, spot e format. Lo scorso anno ha messo a disposizione ulteriori 5 miliardi, intervento nel solco del supporto di 410 miliardi previsti complessivamente dal Gruppo per favorire la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.

Le cifre sono state rese note oggi da Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese di Intesa Sanpaolo, intervenuta nel panel tecnico del Filming Italy Venice Award dal titolo "Il cambiamento del cambiamento", nell'ambito dell'81/a Mostra d'arte cinematografica di Venezia.

Il supporto di Intesa Sanpaolo alla Mostra riguarda in particolare i film in concorso 'Diva futura' e 'Campo di battaglia', la fiction fuori concorso 'L'orto americano' e la proiezione speciale 'Leopardi', oltre a due opere presenti nella sezione Orizzonti: 'Nonostante' e 'Familia'.

Attraverso il desk specialistico Media & Cultura, Intesa è leader nel sostegno al mercato nazionale dell'audiovisivo, e ha finanziato la produzione di circa 655 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre a 180 tra spot pubblicitari, factual e format tv. Il sostegno è sia in fase di strutturazione del progetto - con consulenze sui diversi aspetti finanziari - sia per il sostegno finanziario in fase realizzativa. Intesa Sanpaolo favorisce anche le produzioni esecutive estere da realizzare in Italia, con un'attività di incoming che genera una ricaduta positiva sul territorio in termini occupazionali e sociali, oltre ad alimentare la crescita professionale del settore.

"Il nostro Gruppo - ha sottolineato Roscio - sta portando avanti molte collaborazioni con primarie case di produzione, come nel caso delle opere che parteciperanno alla Mostra cinematografica a Venezia e che abbiamo sostenuto finanziariamente per circa 30 milioni di euro. Il cinema rappresenta un potente catalizzatore per numerosi settori produttivi, ed è unico nel raccontare l'Italia per immagini. Al suo valore economico si affianca infatti quello della capacità di costruire la percezione dell'Italia nel mondo, della nostra offerta culturale, turistica e industriale, di attrarre visitatori e operatori con ricadute sui territori e sulle economie locali - ha concluso - e con un beneficio evidente anche per molte piccole e medie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA