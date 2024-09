George Clooney, 'emozionato per il futuro, ringrazio Biden'

"Sono emozionato per il futuro" ha detto George Clooney, di orientamento democratico da sempre, parlando alla Mostra del cinema di Venezia della campagna elettorale americana. "Va dato atto al presidente Joe Biden del suo gesto di ritirarsi. Si è dimostrato per niente egoista, sappiamo quanto sia difficile mollare il potere. E ora sono orgoglioso di quanto sta accadendo con Kamala Harris", ha aggiunto.

"La campagna del New York Times in cui è stato chiesto a Biden di ritirarsi ha avuto un grande impatto - ha commentato l'attore a Venezia, oggi fuori concorso con Wolfs con Brad Pitt - sono stati davvero coraggiosi".



