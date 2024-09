Calcio: Zanetti, 'il Verona ha fatto partita da squadra vera'

Paolo Zanetti festeggia tre punti pesantissimi per il suo Verona e applaude la prestazione dei suoi ragazzi sul prato del Ferraris contro il Genoa: "Abbiamo studiato la partita come facciamo sempre ed era una gara con un coefficiente di difficoltà altissimo, in uno stadio meraviglioso e contro una squadra forte e di qualità. Siamo stati bravi a rimanere in partita ma anche a voler sempre attaccare quando il Genoa ci concedeva la possibilità. Abbiamo fatto una partita completa, da squadra vera. Sono veramente contento. Non lo nego, era un sogno iniziare il campionato con due vittorie così.

Abbiamo sempre avuto un basso profilo ma col lavoro abbiamo dimostrato a noi stessi che se vogliamo possiamo fare bene contro chiunque. Inoltre i ragazzi che sono arrivati piano piano stanno imparando cosa vuol dire giocare per l'Hellas", aggiunge il tecnico dei veneti. Che poi aggiunge: "Mi piacerebbe avere un'idea di squadra abbastanza duttile. L'importante è avere giocatori per poter cambiare anche modulo. Io penso che a livello numerico ci siamo, ora bisogna alzare gli aspetti fisici di qualche ragazzo che può darci sicuramente una grande mano".





