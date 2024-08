I food truck conquistano Cortina, è la nuova moda dell'estate

Sono i food truck, i furgoncini itineranti con panini e cibo da 'strada', la nuova moda dell'estate a Cortina d'Ampezzo. Da quest'anno se ne vedono spuntare un po' ovunque nella conca; individuabili con facilità perchè preceduti da un capannello di turisti che si tuffano sul porchetta, speck e formaggi prima dell'escursione nei boschi.

Lo street food è ormai un classico di tante mete turistiche e delle grandi città. Ma sulle Dolomiti, servite da ristoranti stellati e con baite in ogni dove, non era ancora arrivato.

Quest'anno nella città all'ombra delle Tofane - che pare in vigilia pre-Olimpica - i food truck stanno spopolando. Al punto che hanno allargato l'attività anche al catering,, per le feste private nelle ville o i pic-nic sui prati. In questo caso offrono un servizio 'chiavi in mano', compreso l'asporto dei rifiuti. La mappa dei loro spostamenti la postano ogni giorno sui relativi profili social. Hanno nomi che ne tradiscono l'origine i food truck ampezzani: "Lo Scoiattolo', "Il Gufetto", l'unica concessione anglosassone è l'"Happy Sandwich" . Si portano tutto dietro in spazi ridottissimi, cucina, piastre cottura, frigoriferi, stoviglie, tavoli e panche, coperte per gli spuntini sull'erba. Nicola Alberti e la moglie Claudia, cortinesi doc con la passione per i fornelli, girano per la valle con un bellissimo e storico Citroen Type H' verde bosco - mezzo comparso in molte pellicole del cinema - rimesso a nuovo e dotato di ogni attrezzatura. Nicola, che è anche falegname (e maestro di sci) ha costruito da se' tutta la cucina del furgone: offrono un lungo menù idi panini e piatti a base di prodotti locali, puntando sulla qualità. Li si può trovare anche in inverno, in zona Falzarego,, o Rumerlo, all'arrivo della Olympia, la pista della Coppa del Mondo di sci. Durante la bella stagione sono un punto fisso nella piazzola di La Vera, tra Cortina e Fiames, sulla 51 di Alemagna.

Colore grigio e grande portellone sollevato a far da tettoia, il ''Gufetto' è invece il food truck di Fabrizio Soravia, altro cortinese, che ad un certo punto della vita ha deciso di fare il cuoco 'on the road'. Il Gufetto apre bottega ogni giorno nella piazzola a Passo Tre Croci (sulla statale 48 delle Dolomiti) da dove partono i sentieri per il rifugio Vandelli, sul Sorapis, o il Son Forca, sul Cristallo. Oltre a panini con i salumi e i formaggi della zona, offre ben 5 diversi tipi di strudel. Spesso è al seguito delle tappe di montagna del Giro d'Italia o delle ultra-trail dolomitiche.

La terza cucina-paninoteca itinerante è quella dell''Happy Sandwich'.Il loro truck staziona soprattutto a Zuel (a 3 km dalla città) in una piazzola bordo strada che per panorama ha il vecchio trampolino olimpico del 1956, uno dei luoghi iconici che legano Cortina ai Giochi invernali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA