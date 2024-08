Gli impiegati della pa si ammalano più dei lavoratori privati

I dipendenti pubblici sono più cagionevoli dei colleghi che lavorano nelle imprese private. E' una tendenza storica, sostiene la Cgia di Mestre analizzando i dati Inps, che trova una ulteriore conferma anche dalla lettura delle statistiche relative alle assenze per malattia degli ultimi 7 anni. In questo periodo, infatti, l'incidenza percentuale degli assenti per ragioni di salute sul totale dei lavoratori del comparto è quasi sempre stata superiore tra gli "statali" che tra i dipendenti del privato. Solo in due occasioni, nel terzo trimestre del 2021 e del 2022, la situazione si è capovolta.

In linea di massima, per entrambi i settori il picco minimo di assenze per malattia si verifica stabilmente durante i mesi estivi (luglio-settembre), mentre la soglia massima viene quasi sempre raggiunta in pieno inverno (gennaio-marzo).



