Film Commission Torino con il Mia per il sostegno al cinema

Film Commission Torino Piemonte si allea con il Mia Mercato Internazionale Audiovisivo per rafforzare la filiera del cinema anche all'estero. La partnership è stata annunciata alla Mostra del Cinema di Venezia in un evento organizzato per presentare e promuovere il Piemonte Film Tv Development Fund, dedicato alla crescita dei talenti, del nuovo cinema, delle produzioni indipendenti. Per il biennio 2023-2024 il fondo è interamente sostenuto con 700.000 euro dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito di un accordo con Regione Piemonte. A Venezia sono stati annunciati i 6 lungometraggi - selezionati da un comitato editoriale composto da rappresentanti di Fctp e del Mia - che avranno l'opportunità di presentarsi a un ampio pubblico di decision maker.

"Il Fondo sviluppo è una progettualità di enorme valore per la crescita della filiera che la partnership con Mia permetterà di consolidare ancor più a livello internazionale. Allo stesso tempo riteniamo che, attraverso il Bilancio sociale, emerga chiaramente il ruolo di agenzia di attrazione e sviluppo che Fctp ricopre per il Piemonte" commenta la presidente di FCtp, Beatrice Borgia, che ricorda come il bilancio sociale evidenzi per il 2023 un impatto economico e sociale stimato in circa 54 milioni di euro, 20 volte circa l'investimento di risorse iniziali.

"Il Sistema Cinema Piemonte è un driver di sviluppo con un importante impatto economico sul territorio. È un comparto che attiva risorse e finanziamenti, generando ricadute positive. Il sostegno allo sviluppo dei prodotti audiovideo permette il passaggio alla fase di produzione, intercettando così nuovi investimenti e contribuendo al rafforzamento dell'intera filiera" spiega Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo. "Il Piemonte si conferma un attore di primo piano nel panorama cinematografico italiano ed europeo. Il Piemonte Film Tv Development Fund è una dimostrazione concreta del nostro impegno a sostenere i talenti locali e le produzioni indipendenti, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio" sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli.



