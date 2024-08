Caprioglio sarà Caterina Cornaro alla Regata Storica di Venezia

L'attrice veneziana Debora Caprioglio vestirà domenica 1 settembre i panni di Caterina Cornaro, ultima regina della Serenissima e signora di Asolo, una figura immortale per Venezia, tanto da essere ricordata con un corteo acqueo alla Regata Storica.

"Sono molto emozionata, Venezia è la mia culla, il luogo dove è nato il sogno di diventare attrice - afferma Caprioglio -: qui ho iniziato la mia carriera, proprio facendo da ragazzina la comparsa in uno dei tanti cortei storici veneziani al Carnevale.

Ritornare oggi non solo è un tuffo nel passato ma anche un grande onore perché la Regata Storica è una manifestazione unica nel suo genere".

Amata dai suoi sudditi, sia asolani che ciprioti, accolta da Venezia come una figlia e ricoperta dei più alti onori, Caterina Cornaro era discendente di una delle famiglie patrizie più ricche e influenti della Repubblica di Venezia. Nata a Venezia il 25 novembre 1454, ha sposato per procura Giacomo II Lusignano, re di Cipro e d'Armenia. Dopo la morte del marito, Caterina si ritroverà a governare Cipro da sola per 15 anni finché, alla fine di febbraio 1489, non consegnerà il regno ereditato dal suo defunto consorte nelle mani del Doge. Una scelta sofferta ma necessaria, una vera e propria rinuncia per salvare la Serenissima, che ne avrebbe fatto un fondamentale avamposto dello Stato da Mar. A bordo del Bucintoro, affiancata dal Doge Agostino Barbarigo, Caterina rientrerà trionfalmente a Venezia il 6 giugno 1489 e le verrà donato un piccolo feudo ad Asolo, con il permesso di conservare il titolo e il rango di regina.

Il corteo si compone di una sfilata di decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il Doge, Caterina Cornaro e tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA