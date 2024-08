Buccirosso e Musella infermieri in guerra in corsia

Un chiaro omaggio alla commedia all'italiana più feroce, ma anche alle più irriverenti black comedy britanniche percorre La scommessa - Una notte in corsia di Giovanni Dota, con mattatori Carlo Buccirosso e Lino Musella in un cast che comprende Iaia Forte, Nando Paone, Yari Gugliucci, Vittorio Ciorcalo, Clotilde Sabatino, Chiarastella Sorrentino e Elvira Zaingone. Il film debutta alla Mostra del Cinema di Venezia nelle Giornate degli Autori (Notti veneziane) per poi arrivare in sala il 12 settembre con I Wonder Pictures. "Come Monicelli penso che le commedie siano in realtà tragedie che fanno ridere" spiega all'ANSA Dota, che ha avuto fra le fonti d'ispirazione anche i fratelli Coen, per il modo nel quale "hanno dimostrato come fare grande cinema e grandi commedie conservando un grande cinismo e un tono grottesco". Protagonisti del lungometraggio (prodotto da Italian International Film con Rai Cinema), in una lunga notte di Ferragosto, sono gli infermieri, maestri di cinismo, Angelo (Buccirosso) e Salvatore (Musella), che lavorano in un ospedale napoletano dove tutto sembra precario. In disaccordo su chi debba prendersi le ferie natalizie, i due decidono di giocarsele, scommettendo sull'ultimo ricoverato, il signor Caputo, colpito da un ictus: Angelo è convinto che l'uomo non supererà la notte, Salvatore invece sostiene che ce la farà.

Pur di vincere, parte fra loro una scatenata guerra fra i due protagonisti, senza esclusione di colpi, nella quale finiscono coinvolti, fra gli altri, un paziente che si finge medico, una dottoressa giovane e insicura, un chirurgo cocainomane, i figli di Caputo, la moglie e amante di Angelo, la mamma (al telefono) di Salvatore.



