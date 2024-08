Auto esce di strada e lesiona tubatura del gas metano

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Orgiano per il principio d'incendio: un'auto era finita fuoristrada lesionando una tubazione del gas metano di una casa, che è stata rotta.

Nell'urto l'autista è rimasto leggermente ferito.

Le squadre, accorse da Lonigo e Vicenza, hanno spento il principio d'incendio dell'auto e tamponato la perdita di gas a ridosso dell'abitazione. I tecnici della rete gas per bloccare la perdita hanno dovuto fare intervenire una ditta di scavi per intercettare il chiusino, che si trovava circa un metro sottoterra. Sul posto anche i carabinieri.



