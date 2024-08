Treviso celebra 10 anni dei Centri sollievo

Treviso, con l'Ulss2, celebra i dieci anni di attività dei Centri sollievo, nati con l'obiettivo di offrire un supporto gratuito alle famiglie che accolgono in casa persone affette da patologie legate al decadimento cognitivo, grazie all'opera di preparati e motivati volontari.

Il progetto si è evoluto nel tempo e oggi, infatti, è rivolto anche alle persone con malattia di Parkinson, con il proposito di mettere in campo un "sollievo" sempre più personalizzato rivolto a chi presta assistenza, i caregiver, che includa l'ascolto, la condivisione del progetto di cura e il mantenimento del potenziale della persona interessata. Le attività che a questo scopo vengono svolte nei Centri sono tarate sul livello del singolo e sulle abilità residue. Viene attivata una supervisione periodica da parte di professionisti esperti, dedicata ai gruppi di volontari, fondamentali per l'esistenza dei Centri.

Oggi, sul territorio provinciale sono attivi 47 Centri sollievo dedicati all'Alzheimer e 5 Centri dedicati al Parkinson con il coinvolgimento di 790 volontari, 605 di ospiti, 322 familiari per oltre 5.000 giornate di attività e circa 16.000 ore di sollievo "donato" alle famiglie.



