Sfida Venezia-Suzhou per 'Coppa Marco Polo' in dragon boat

Continuano le celebrazioni e gli eventi in onore del 700/o anniversario della morte di Marco Polo con la Coppa Marco Polo che vedrà sfidarsi domani un equipaggio di Dragon Boat composto dalle Università veneziane e un equipaggio della città gemellata di Suzhou, in Cina. La gara si svolgerà in Dragon Boat sulla distanza di 200 metri tra squadre miste.

L'organizzazione della sfida è a cura dell'Università Ca' Foscari Venezia con la collaborazione di Fondazione Venezia 2000. La manifestazione è organizzata dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Credito Sportivo, il patrocinio di Rai Veneto e la Media partnership di Rai Cultura.





