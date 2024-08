Nuovo caso di virus Dengue, 30enne era rientrata da Cuba

Nuovo caso di infezione da virus Dengue: è una donna di circa 30 anni rientrata da Cuba, residente ad Abano Terme. D'intesa con il Comune, da oggi per tre giorni si procederà alla disinfestazione dell'area interessata. La paziente, riferisce l'Ulss 6 Euganea, è attualmente ricoverata.

Di origine virale, la Dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per circa sette giorni; in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterla ad altre persone.





