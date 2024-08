Un uomo di 42 anni di Montebelluna, titolare di un'impresa edile, è in gravi condizioni dopo essere caduto dal tetto del capannone di una azienda di termoidraulica sul quale stava effettuandodei lavori. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il tetto ha ceduto e l'uomo è rovinato al suolo dall'altezza di circa 6 metri.

Ha un trauma cranico, non è cosciente ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso.



