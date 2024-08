Pulizia delle Tegnùe di Chioggia, ripescati 250 chili di rifiuti

Attrezzi da pesca, cavi, corde, pneumatici, e ancora, indumenti e materiali da imballaggio: queste sono solo alcune delle tipologie di rifiuti recuperati nel corso della tre-giorni dedicata alla pulizia dei fondali delle Tegnùe di Chioggia, intervento realizzato nell'ambito del progetto Poseidone, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia, per un budget complessivo di 4.375.000 eurodi cui la Regione del Veneto è partner.

A Chioggia l'attività di pulizia ha portato al recupero di circa 250 chili di materiale, tra cui spezzoni e pezze di reti attive, reti di tipo passivo, fascioni di protezione (solette) in gomma per rapidi e ramponi, cavi di traino in acciaio, cavi di traino misto metallo/materiale sintetico, cordame di vario diametro, cavi elettrici, esche artificiali,articoli per pesca sportiva, corpi morti/zavorre, pneumatici, retine per molluschicoltura, stoffa/indumenti, calzature, materiali da imballaggio, contenitori per liquidi.

Gli operatori tecnici subacquei di Idra hanno lavorato complessivamente per 14 ore ciascuno, in 2 equipe di 2 sommozzatori, alla profondità operativa massima di 23 metri.

Cristiano Corazzari, assessore al Territorio - Caccia e pesca della Regione del Veneto si dice "soddisfatto per il risultato ottenuto che ha portato alla pulizia del 70% dell'area 3 del sito, e soprattutto alla sinergica collaborazione di tutte le parti che hanno collaborato attivamente al buon esito dell'iniziativa, permettendo di avviare un percorso pianificato per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino e conservazione della biodiversità in questo sito".



