Venezia: Tribunale blocca proiezione di un film georgiano

Il Tribunale di Venezia ha emesso un'ingiunzione d'urgenza contro la casa di produzione georgiana Cinetech Ltd, impedendo la proiezione non autorizzata del film The Antique del regista Russudan Glurjidze alla prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori.

La decisione segue una petizione formale degli avvocati italiani Sarah Mosole e Bruno della Ragione, che denuncia "significative violazioni" dell'accordo di coproduzione da parte di Cinetech Ltd e del suo rappresentante, Zurab Magalashvili.

All'inizio della produzione, il Fondo Eurimages del Consiglio d'Europa ha ritirato il proprio sostegno dopo che il Magalashvili non era stato in grado di fornire la documentazione trasparente richiesta per continuare il supporto. La decisione del Tribunale sottolinea la gravità della situazione, rilevando che Cinetech Ltd non solo non ha rispettato i termini dell'accordo di coproduzione, ma ha anche violato il copyright esclusivo sulla sceneggiatura di The Antique. Ha stabilito in particolare che Cinetech ha escluso i coproduttori dall'accesso ai materiali del film e ha continuato a sfruttare il film senza la dovuta autorizzazione, una grave violazione della fiducia e una chiara violazione delle leggi internazionali sul copyright.

La sentenza impone un'immediata cessazione di tutte le ulteriori attività non autorizzate da parte di Cinetech Ltd relative al film.



