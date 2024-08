Sempre più donne incinte curano la disfunzione alla tiroide

Sempre più donne si rivolgono all'ambulatorio integrato dei disordini tiroidei in gravidanza presso l'ospedale Magalini di Villafranca di Verona, uno dei presidi dell'Ulss 9 Scaligera.

Attivato nel 2020 e svolto a cadenza mensile da un medico endocrinologo e da un ginecologo, vede la partecipazione di pazienti dalla provincia di Verona ma anche da quelle limitrofe: dall'apertura a oggi sono infatti oltre 460 le donne che hanno potuto usufruire di questo servizio. E sono in aumento costante: nel 2023, infatti, rispetto all'anno precedente, si è registrato un +32,5% di accessi.

L'ambulatorio si propone di intercettare il più precocemente possibile le pazienti affette da disturbi tiroidei - già noti prima della gravidanza o misconosciuti - e trattarle adeguatamente per ridurre al minimo il rischio di complicanze materno-fetali, favorendone un'ottimale presa in carico fino al parto e anche nel periodo post parto. "Anche le donne affette da alterazioni della tiroide - spiega l'azienda sanitaria - grazie ad appropriate terapie farmacologiche potranno vivere la gravidanza con maggior serenità, scongiurando il rischio di effetti avversi per il feto".

L'équipe multidisciplinare vede coinvolte due unità operative: la Medicina Interna diretta da Paolo Garzotti e l'Ostetricia e Ginecologia diretta da Antonio Costanza. È composta da Daniela Di Sarra, referente dell'ambulatorio di Diabetologia ed Endocrinologia, specialista in Endocrinologia e malattie del metabolismo, e da Giorgia Merler, responsabile dell'unità operativa semplice Percorso Nascita.



