Sbarigia, a Cinecittà tanti restauri e li facciamo bene

''Abbiamo una grande squadra al lavoro, da Paola Ruggiero alla programmazione della Cineteca al gruppo che fa capo a Enrico Bufalini per i restauri. Facciamo tanti restauri e li facciamo bene, siamo capaci di fare recuperi eccezionali. Anche con L'oro di Napoli abbiamo raggiunto un grande risultato. È frutto della nostra politica culturale che stiamo sviluppando sempre di più per conto e su impulso del MiC''. Lo ha detto la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, intervenuta in occasione della presentazione del restauro de L'oro di Napoli di Vittorio De Sica, pre-apertura di Venezia 81.

''Conservazione, restauro e divulgazione sono collegati - ha aggiunto - e la divulgazione è un tema che ci sta molto a cuore.

Anche la formazione con il recupero delle professionalità artigiane e tecniche. Abbiamo botteghe dell'archivio Luce sui restauri, ci sono tanti giovani che adesso stanno nei nostri cellari a lavorare con i grandi restauratori. Ma il nostro pallino è la divulgazione che facciamo con le mostre e le rassegne anche internazionali".



