D'Agostino dal Porto di Trieste alla presidenza di Technital

Zeno D'Agostino, noto ex presidente del Porto di Trieste che ha lasciato poco prima dell'estate, è il nuovo presidente di Technital, società di ingegneria di Verona progettista di tante opere innovative e all'avanguardia per la difesa dell'ambiente.

D'Agostino succede ad Alberto Scotti (ex a.d. e poi presidente) che lascia dopo 38 anni di gestione. Scotti assume il ruolo di Vice presidente e accompagnerà l'inserimento di D'agostino fin a quando sarà ritenuto necessario. Technital, che tra le varie opere ha progettato anche il Mose per la difesa di Venezia, con Zeno D'agostino "che ha vasta esperienza nazionale e internazionale", come riporta una nota della società, intende "dare un nuovo impulso al suo sviluppo, nella continuità e in aderenza alle nuove esigenze del mercato dell'ingegneria".

"Grande soddisfazione" ha espresso lo stesso D'Agostino, "contento di affrontare una nuova avventura professionale" vicina "a casa, vicina alla mia famiglia".



