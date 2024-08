Zaia, 'alle Paralimpiadi tifo per tutti ma prima i 19 veneti'

Le Paralimpiadi di Parigi "sono la sublimazione dello sport, della gioia di vivere, della reazione alle avversità della vita, di una preparazione tecnica e fisica assolutamente paragonabile a quella degli atleti normodotati.

Seguiremo questi ragazzi. Seguiremo e sosterremo ancora di più la pattuglia dei 19 atleti veneti, che promettono spettacolo e medaglie". Lo dichiara oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Mi auguro - aggiunge Zaia - che potremo gioire come a Tokyo, quando ben 26 medaglie sulle 69 italiane sono state conquistate da veneti, quasi il 40% del totale. Le vittorie e le medaglie hanno un sapore particolare, ma nel caso delle Paralimpiadi esiste uno straordinario valore aggiunto, perché questi ragazzi mandano al mondo e ai loro coetanei un messaggio potente: di fronte alle difficoltà e alle sfortune della vita, non arrendersi mai, perché dopo la tempesta torna sempre il sole. Il loro sole splenderà su Parigi dove, il solo esserci, equivale a una medaglia, quella della vita".

In Veneto si è passati in 20 anni da 39 società e 900 atleti censiti nel 2005 a 428 società e 2.500 atleti.



