Soft Power Conference, crescono le falsificazioni ostili

La necessità di cambiare il mondo a partire dal potere della persuasione, forza in grado di influenzare decisioni e comportamenti delle comunità umane, a maggior ragione in un periodo funestato da conflitti bellici, non ultimi quello in Ucraina e nel Medio Oriente. Se ne è parlato nella prima giornata della 5/a 'Soft Power Conference' alla Fondazione Giorgio Cini, sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Ad aprire i lavori, il fondatore e presidente del Soft Power Club, Francesco Rutelli. "I temi all'ordine della prima sessione di lavoro non potrebbero essere più attuali e rilevanti", ha spiegato, ossia il potere della persuasione "tra le esigenze dell'informazione, l'inevitabilità della propaganda, le crescenti minacce delle falsificazioni ostili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA