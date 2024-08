Napoli a Venezia, tra film, incontri e omaggio a Massimo Troisi

Sei titoli, un incontro e un omaggio a Massimo Troisi alla 81/a Mostra del Cinema, sostenuti dalla Regione Campania e dalla sua Film Commission, rinnovano il legame tra Napoli e Venezia. "Un sodalizio che da sempre - sottolinea Titta Fiore, presidente Fcrc - ha espresso importanti risultati nei diversi ambiti della cultura e delle arti e, in particolar modo, nell'audiovisivo che da tempo manifesta in laguna i benefici effetti di una costante azione di sistema attuata da due decenni dalla Regione attraverso la nostra Fondazione".

Si comincia con la proiezione di "Dadapolis" di Carlo Luglio e Fabio Gargano (il 28 agosto) e si prosegue il 30 con "Vittoria" di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e con "L'occhio della gallina" di Antonietta De Lillo (l'1 settembre).

Realizzati in tutto o in parte all'ombra del Vesuvio, saranno presentati poi la miniserie tv "Leopardi. Il poeta dell'infinito" di Sergio Rubini (il 29 agosto) ed il corto d'animazione "FII - Lo stupore del mondo" di Alessandro Rak (4 settembre) dedicato agli 800 anni della Federico II.

Il 5 e 6 settembre si presenta "M - Il figlio del secolo" di Joe Wright, 8 puntate girate, tra l'altro, alla Reggia di Portici e al Palazzo Reale, Teatro di San Carlo e lungomare di Napoli.

Cristina Donadio (per Dadapolis), Alessandro Rak, Antonietta De Lillo, Lorenzo Cioffi ed Alessandro Cassigoli (per Vittoria) saranno presenti insieme con Titta Fiore e Maurizio Gemma, direttore Fcrc, all'incontro "La Campania a Venezia" (il 2, ore 12, La Villa powered by Giffoni Hub). "Occasione per parlare del presente e del futuro - afferma Gemma - ma anche per esprimere la nostra soddisfazione per la presenza a Venezia di progetti internazionali in tutto o in parte realizzati in Campania e per il significativo aumento di opere di società e autori campani".

Il 6, nel trentennale de "Il Postino" e della scomparsa di Massimo Troisi, nella Sala Casinò (ore 20), alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Enzo De Caro e della sceneggiatrice Anna Pavignano, si terrà la proiezione del film del 1994 diretto da Radford. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione e dalla Fcrc, sarà replicata a Napoli, a ottobre, nell'ambito del "Campania Libri Festival".



