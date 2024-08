Chiede gratuito patrocinio ma aveva redditi per 300mila euro

Chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio, ma "nasconde" redditi per oltre 300mila euro. E' stato così denunciato dalla Guardia di Finanza di Treviso un pregiudicato, rendente in provincia, che aveva fatto istanza al Tribunale per ottenere la difesa a spese dello Stato.

Nella domanda, l'uomo aveva dichiarato di aver ottenuto nel 2022 redditi pari a 11mila euro. L'ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha chiesto alle Fiamme Gialle di fare accertamenti, e così è stato scoperto che in quell'anno l'uomo non aveva dichiarato redditi per circa 300mila euro. Da qui, oltre il rifiuto del patrocinio, anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Treviso, che nei giorni scorsi ha notificato la conclusione delle indagini preliminari.

I finanzieri hanno incrociato i dati presentati dal soggetto con le banche dati, scoprendo che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed era ancora indagato per episodi di truffa, estorsione e lesioni personali a Treviso. I profitti illeciti sarebbero derivati da truffe compiute nelle province di Arezzo, Caserta, Salerno, Venezia, Verona e Vicenza ai danni di acquirenti che, dopo aver risposto ad annunci on line relativi alla vendita di automobili usate, avevano versato anticipi senza però ottenere i veicoli.



