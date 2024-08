Serie A: Fiorentina-Venezia 0-0

La Fiorentina non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Venezia nel debutto in campionato al Franchi e il risultato sommato a una prestazione deludente ha provocato i fischi dei tifosi e la contestazione verso la società sollecitata a spendere e già criticata a metà del primo tempo dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. Insomma, il clima è già teso attorno alla squadra viola reduce dal terzo pareggio di fila dopo l'1-1 in rimonta a Parma alla prima giornata e al 3-3 nel playoff di andata di Conference League contro la Puskas Akademia che tiene in bilico la qualificazione alla fase a gironi.



