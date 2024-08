Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato questa mattina in strada Ca' Alte nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza. Il corpo è stato scoperto da alcuni attivisti del centro sociale Bocciodromo, impegnati nella cura di un'area occupata da diversi mesi per protestare contro i cantieri Tav e che si trova a ridosso della linea ferroviaria.

Ancora non si conoscono le cause del decesso. Sul posto sta operando la polizia con la scientifica.



