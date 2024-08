Minaccia barista con coltello, poi si pente e chiama Carabinieri

Un avventore di 24 anni, che aveva perso il controllo di se' per una ingente perdita di denaro alle slot machine di un esercizio pubblico di Silea (Treviso), ha minacciato una dipendente del locale con un coltello intimandole di consegnargli i soldi in cassa.

Vista la reazione emotiva della donna, colta da malore, il ragazzo si è ravveduto, l'ha soccorsa ed ha chiamato personalmente i carabinieri autodenunciandosi per il gesto appena compiuto. Il pentimento non lo ha comunque risparmiato da una segnalazione alla magistratura.



